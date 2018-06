Klare Sache: Hier ist wieder Nachwuchs auf dem Weg! Emilie de Ravin (36), die durch ihre Serienrollen in Lost und Once Upon A Time berühmt wurde, ist bereits Mutter einer kleinen Tochter. Nun freut sich die Australierin auf ein Geschwisterchen für ihr mittlerweile zwei Jahre altes Mädchen: Im Netz verkündete Emilie, dass sie wieder schwanger ist – und das nicht einfach nur mit einem Babybauch-Pic!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Posting hält die Schauspielerin einen Schwangerschaftstest in die Kamera, der den Neuankömmling in ihrer Familie ankündigt. Dazu verriet die Blondine, die mit Filmregisseur Eric Bilitch bereits eine Tochter namens Vera Audrey hat, auch schon weitere Details: Das Söhnchen soll im Herbst zur Welt kommen. "Eric und ich könnten nicht weniger aufgeregt sein, diese fröhliche Nachricht mit euch zu teilen. Vera ist so aufgekratzt, bald eine große Schwester zu werden", schrieb Emilie zu dem Foto, auf dem sie selbst ganz aufgeregt aus der Wäsche schaut.

Noch Mitte März hatte die Blondine ihrem Sonnenschein Vera erst richtig süß zum Geburtstag gratuliert. "Du bist so eine unglaubliche, wunderschöne kleine Person und das hellste aller Lichter! Dein Lächeln bringt mein Herz immer wieder zum Schmelzen", wandte sie sich an ihre Kleine und postete dazu ein Foto des Mädchens.

Emma McIntyre/Getty Images Emilie de Ravin in Los Angeles

Instagram / ericbilitch Emilie de Ravin und Eric Bilitch

Instagram / emiliede_ravin Emilie de Ravins Tochter Vera

