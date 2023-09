Schauspielerin Emilie de Ravin ist erneut Mutter geworden!

Emilie de Ravin (41) schwelgt im Familienglück! Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Lost" und "Once Upon A Time" bekannt geworden. Doch nicht nur karrieretechnisch läuft es gut bei ihr, sondern auch im Privatleben: Sie und ihr Partner Eric Bilitch sind zweifache Eltern. Im April überraschte die Beauty dann mit der Neuigkeit, dass sie und der Filmregisseur erneut Nachwuchs erwarten. Nun war es auch endlich so weit: Emilies drittes Kind ist da!

Eric teilt auf seinem Instagram-Account niedliche Schnappschüsse von seiner kleinen Maus. Dabei strahlt das Baby herzallerliebst und mit großen blauen Augen in die Kamera. "Willkommen auf der Welt, Alice Enid!", schreibt der Regisseur dazu. Doch die Geburt des Mädchens ist wohl schon eine Weile her, so merkt der Papa an, dass sie bereits am 25. August das Licht der Welt erblickt hat. "Wir sind so verliebt in dich und so glücklich, deine Mama und dein Papa zu sein. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, kleiner Schatz. Du hast unsere Familie komplett gemacht", schwärmt der Papa.

Diese frohe Neuigkeit lässt Eric und Emilies Freunde und Fans nicht kalt! "Was für ein Engel! Herzlichen Glückwunsch", gratuliert die Moderatorin Ricki Lake. "Oh mein Gott, sie ist einfach nur perfekt", schwärmt ein User unter den Bildern. In einem weiteren der unzähligen Kommentare heißt es: "Sie ist so schön! Herzlichen Glückwunsch, Emilie und Eric! Ihr vier müsst so glücklich sein."

Instagram / emiliede_ravin Emilie de Ravin und Eric mit ihren Kindern

Instagram / emiliede_ravin Emilie de Ravin und Eric mit ihren Kindern

Getty Images Emilie de Ravin, Februar 2020

