Kommt sie oder kommt sie nicht? Ende Oktober brach das norwegische Königshaus sein Schweigen und äußerte sich öffentlich zur chronischen Lungenerkrankung der Kronprinzessin Mette-Marit (45). Immer wieder musste die 45-Jährige Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen absagen und wird wohl auch in Zukunft nicht an allen Events teilnehmen können. Der heutige 10. Dezember ist ein bedeutender Tag für die royale Familie: Wird die Dreifach-Mama bei der Friedensnobelpreis-Verleihung dabei sein?

Der Friedensnobelpreis wird jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben. Geehrt werden Personen, die der Menschheit im vergangenen Jahr den größten Dienst erwiesen haben. Heute geht der Preis an den kongolesischen Gynäkologen Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. König Harald V. (81), seine Ehefrau Königin Sonja und ihr Sohn Kronprinz Haakon (45) gewähren den beiden Gewinnern gegen Mittag eine Audienz. Darüber hinaus werden sie an der Zeremonie teilnehmen, wie es auf der offiziellen Homepage der Königsfamilie heißt. Mette-Marits Name ist auf der Teilnehmerliste allerdings nicht zu finden.

Ob die Prinzessin doch noch erscheint, ist bisher nicht klar. Hofreporter Kjell Arne Totland berichtet auf Twitter, dass man mit einem kurzfristigen Auftritt rechne. Erst am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, hatte Mette-Marit mit ihrem Gatten Haakon einen offiziellen Termin wahrgenommen und Bürger für ihren Einsatz ausgezeichnet.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen bei der Nobelpreis-Verleihung 2017

Anzeige

Getty Images Die norwegische Königsfamilie mit den Gewinnern des Friedensnobelpreises 2014

Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon beim UN International Day in Oslo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de