Kinder können kleine Teufel sein! Das hat offenbar auch Hailey Bieber (22), geborene Baldwin, am eigenen Leib erfahren müssen. Das 22-jährige Model und die aktuell frischgebackene Ehefrau von Justin Bieber (24) habe sich in jungen Jahren so einiges anhören müssen. Schuld daran war speziell das Kind eines befreundeten Promi-Pärchens der Baldwins. Denn deren Freunde, mit Nachnamen Cyrus, seien des Öfteren zu Besuch gewesen. Und wer hat da gegen Hailey gestichelt? Die vier Jahre ältere Miley!

Diese Anekdote aus Kindertagen erzählten Miley und Hailey in einer aktuellen Folge von Carpool Karaoke, bei der sie mit Kendall Jenner (23) zu dritt den Cyrus-Hit "Party In The U.S.A." schmettern. "Ich kenne dich seit du elf bist", sagt eHailey zu Miley, die mit ihrer älteren Schwester Alaia befreundet war. "Ich war böse zu ihr", gestand Miley: "Hätte sie mit uns spielen wollen, mit mir und Alaia, dann hätten wir sie aus dem Raum gesperrt." Doch die heute 22-Jährige nimmt es sportlich und meinte scherzhaft, dass sie das auf das harte Leben im Rampenlicht vorbereitet habe: "Miley war der schlimmste Troll. Sie hat mich auf das Showbiz vorbereitet!"

Bei "Carpool Karaoke: The Series" sitzen – im Normalfall – zwei Prominente in einem Auto und singen gemeinsam bekannte Lieder. Vor der Übernahme durch Apple war die Sendung ein Teil der "Late Night Show" von James Corden (40).

Judy Eddy/WENN Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival

Getty Images Hailey Bieber, Model

Splash News Hailey Bieber, Model

