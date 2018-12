Hailey Bieber (22) braucht eine Pause. Über 16 Millionen Follower hat das Model auf Instagram – die bedient sie nahezu täglich mit Updates aus ihrem Leben und den neuesten Schnappschüssen. Hailey inszeniert sich auf der Plattform wie viele andere Stars auch. Doch nun hat die Ehefrau von Justin Bieber (24) verraten, dass sie manchmal Abstand von Social Media braucht. Denn Instagram verursacht bei ihr Angstzustände!

Die Beichte legte Hailey ironischerweise in ihrer Instagram-Story ab. "Nicht auf Instagram unterwegs zu sein, ist das Beste. Jedes Mal, wenn ich eine Pause davon mache, fühle ich mich so viel besser und glücklicher. Sobald ich zurückkehre, bekomme ich Angstzustände, werde traurig und rege mich auf", schrieb sie. Zwar sei das Social Web gut, um mit Leuten Kontakt zu halten, aber das viele negative Feedback mache ihr oft zu schaffen: "Es ist schwer, sich auf sein Wohlbefinden und seine psychische Gesundheit zu konzentrieren, wenn jedes Mal, sobald du Instagram öffnest, jemand schlecht über deinen Job oder deine Beziehung oder im Wesentlichen über alles Gute in deinem Leben redet."

Die Auszeiten, so Hailey, helfen ihr, sich auf sich zu konzentrieren: "Ich glaube einfach nicht, dass wir dafür bestimmt sind, ein Leben zu führen, in dem wir uns ständig mit den Gedanken und Meinungen von Fremden beschäftigen, die nichts damit zu tun haben."

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Hailey Bieber, Model

Splash News Hailey Bieber in New York

Getty Images Hailey Bieber bei den Billboard Music Awards 2018

