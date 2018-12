Per Dating-App ins Glück – das kann tatsächlich perfekt funktionieren! So jedenfalls sieht es US-Popstar Josh Groban (37). Und alles andere käme bei seiner Partnerin, Sängerin und Schauspielerin Schuyler Helford, wohl auch eher schlecht an. Schließlich wurde nun bekannt: Josh und Schuyler haben sich über eine Dating-App kennen und schnell auch lieben gelernt. Seit fast einem Jahr sind sie nun schon ein Paar!

"Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt, es war aber nicht Tinder!", erzählte Josh im Gespräch mit Bild und ergänzt: "Ich weiß, es klingt etwas unromantisch, aber es hat wunderbar funktioniert." Er habe sich damals gesagt: "So viele Menschen machen das und lernen darüber ihren Partner kennen, warum nicht auch ich?" Am Ende habe alles gepasst, denn Schuyler lebte wie er in Los Angeles, sie hätten sogar gemeinsame Bekannte gehabt. "Also habe ich's probiert … Ich bin total glücklich."

Seine Zukunft sieht Josh, der zuvor mit Schauspielerin Kat Dennings (32) liiert war, mit Gelassenheit. "Schuyler und ich genießen jetzt erst einmal die Zeit, die wir haben… Aber ich möchte auf jeden Fall eines Tages Kinder", erklärte der Sänger. Sein Dad sei dabei ein Vorbild für ihn: "Er kam von der Arbeit nach Hause, hat sich ein Bier aufgemacht und dann war er für uns da." So ein Vater wolle auch er sein. Noch aber fehle die Zeit.

Getty Images Schuyler Helford und Josh Groban

Getty Images / Angela Weiss Josh Groban, Schauspieler, Sänger und Produzent

Getty Images Schuyler Helford und Josh Groban bei den 72. Tony Awards

