Josh Groban verrät Geheimnis seiner glücklichen Beziehung

Josh Groban (43) spricht über seine glückliche Beziehung mit seiner Freundin Natalie McQueen. Im Gespräch mit People plaudert der Sänger über die Dynamik zwischen ihm und der Bühnenschauspielerin. "Wir lieben es zu kommunizieren, wir sind beide Menschen, die es anderen recht machen wollen und introvertiert sind", erklärt er. Josh betont, wie wichtig es ist, sich regelmäßig gegenseitig zu fragen, wie es dem anderen geht, und die Zeit bewusst zu nutzen, um miteinander im Austausch zu bleiben: "Ich glaube, wir mussten uns wirklich Zeit füreinander nehmen und sagen: 'Wie geht es uns? Wie geht es dir? Wie war dein Tag?'"

Ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Beziehung sei der Humor, so Josh weiter. "Wir bringen uns permanent zum Lachen", schwärmt er. Neben der gegenseitigen Unterstützung und dem Respekt sei es ihr gemeinsames Ziel, an sich zu arbeiten: "Und am Ende des Tages lieben wir uns einfach sehr, respektieren uns gegenseitig und versuchen, jeden Tag besser zu machen als den anderen", schließt der "You Raise Me Up"-Interpret ab. Auch auf Reisen achte er darauf, nicht zu lange wegzubleiben, um die Beziehung zu pflegen.

Josh und Natalie veröffentlichten ihre Beziehung erstmals am Valentinstag 2023 auf Instagram und seither sind sie unzertrennlich. Bereits im Juni ergriff er die Gelegenheit, um Natalie zu ihrem Geburtstag eine liebevolle Hommage zu widmen, wobei er betrachtete, wie glücklich er ist, dass sie in sein Leben getreten ist. "An die coolste, weiseste, lustigste, engelsgleiche Freundin und Hundemama: Ich liebe dich so sehr", schrieb der Musiker.

Getty Images Josh Groban und seine Freundin Natalie McQueen

Getty Images Josh Groban, Musiker

