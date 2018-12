Feierliches Jubiläum bei Jenefer Riili und Matthias Höhn (22)! Ihr Sohnemann Milan erblickte vor einem halben Jahr das Licht der Welt. Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars können es kaum fassen, dass ihr Baby wirklich schon seit sechs Monaten tagtäglich ihr Leben bereichert. Zu diesem Anlass widmeten Jenny und Matze ihrem ganzen Stolz nun ein paar ganz besonders rührende Worte!

"Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht", schreibt Matthias auf seinem Instagram-Account und versucht damit, seine Emotionen in Worte zu fassen. "Ob du morgens neben uns aufwachst und uns als allererstes ein Lachen schenkst oder ob du es abends kurz vorm Schlafen tust – dein Lachen ist das Schönste auf dieser Welt", schwärmte der überglückliche Papa in seinem Beitrag weiter. Und auch Mama Jenefer ist überwältigt: "Du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht, mir gezeigt, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist", beteuert sie auf ihrem Profil.

Dabei hatte es Milan zunächst alles andere als leicht: Der kleine Mann kam mit einem offenen Knie zur Welt. "Dein Start ins Leben war nicht ganz leicht und ich werde die Stunden und Tage der Sorgen niemals mehr vergessen!", erinnerte sich Jenny, die an dieser Situation jedoch gewachsen ist: "Du hast mich so stark gemacht und zugleich so weich. Jedes Lächeln von dir ist magisch und jeder Tag ein wundervolles Abenteuer."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili zusammen mit Baby Milan kurz nach der Geburt

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de