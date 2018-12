Hat Kendall Jenner (23) einen heimlichen Verehrer? Die 23-Jährige ist derzeit nicht nur als Model sehr gefragt, sondern anscheinend auch in der Männerwelt! Im Social Web teilte die hübsche Brünette jetzt nämlich einen Schnappschuss, auf dem ein besonderes Fangeschenk zu sehen ist: Sie bekam einen Liebesbrief! Der Verfasser des Briefs hinterließ unter dem Geschriebenen zwar seinen Namen, doch Kendall machte diesen unkenntlich – und löste damit wildes Rätselraten aus!

In den Zeilen brachte der Schreiber seine tiefsten Gefühle zum Ausdruck: "Wir sind für immer vereint – in Körper und Geist – und ich möchte, dass du weißt, dass ich dich von ganzem Herzen liebe." Doch von wem stammen die romantischen Worte? Viele InstagramFans spekulieren, ob vielleicht der australische Basketballspieler Ben Simmons der mysteriöse Schreiberling sein könnte. Er und Kendall stehen zwar in Kontakt, doch laut E! News soll die brünette Beauty derzeit ein Auge auf einen anderen geworfen haben. Etwa auf Harry Styles (24)? Mit dem One-Direction-Sänger war das Model bereits 2014 liiert. Viele Follower vermuteten deshalb, dass sich zwischen dem Ex-Paar wieder etwas anbahnen könnte.

In ihrer neuesten Insta-Story löste Kendall jetzt das Rätsel auf: Das Fotografen-Duo Mert Alas und Marcus Piggott verfasste die liebevollen Worte! "Netter Versuch, meine heimlichen Verehrer sind momentan Mert und Marcus", schrieb das Model zu einem weiteren Bild des Briefs, auf dem sie dieses Mal auch die Absender zu erkennen gab.

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Kendall Jenner bei den British Fashion Awards 2018 in London

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week

KCS Presse / MEGA Kendall Jenner in Paris

