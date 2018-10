In diesem Jahr schweben sie wieder über den berühmtesten Dessous-Laufsteg der Welt! Es ist der Traum eines jeden Models: Von Victoria's Secret für die alljährliche Wäsche-Show ausgewählt zu werden und mit traumhaften Kunst-Flügeln auf dem Catwalk alle Blicke auf sich zu ziehen. Zwei, denen diese Ehre bereits zuteil wurde, sind die beiden Nachwuchsmodels Kendall Jenner (22) und Gigi Hadid (23). Nachdem sie im vergangenen Jahr nicht als Engel über den Laufsteg flanierten, werden sie jetzt wieder bei der Show dabei sein!

Bereits 2015 und 2016 hatten die beiden Beautys mit ihren Catwalk-Performances für den Unterwäsche-Hersteller das Publikum begeistert. 2017 legten sie – zum Ärger ihrer Fans – eine Victoria's Secret-Pause ein. Über ihr Comeback dürften sich Gigi und Kendalls Bewunderer daher besonders freuen. Dass die beiden Models nun erneut auf dem prestigeträchtigen Laufsteg zu sehen sein werden, verriet Schuh-Designer Brian Atwood auf Instagram. Er arbeitet auf der Fashion-Show des Unterwäsche-Labels und postete neben einem Foto von Gigi: “Lass und loslegen!” Zu einem Bild von Kendall schrieb er hingegen: ”Ich kann es kaum erwarten, die Schönheit Kendall in meinen Schuhen für Victoria’s Secret laufen zu sehen.”

Neben den zwei Beautys bekommen in diesem Jahr auch zwei deutsche Girls die Chance, sich halb nackt im Blitzlichtgewitter zu beweisen. Neben Toni Garrn (26), die bereits 2011 ihr VS-Debüt feierte, tritt Model-Küken Lorena Rae (24) in diesem Jahr zum ersten Mal in die Fußstapfen von Alessandra Ambrosio (37) und Co.

Getty Images Gigi Hadid und Kendall Jenner in der Victoria's Secret-Fashionshow 2016

Getty Images Joan Smalls, Kendall Jenner, Gigi Hadid und Adriana Lima, Victoria's Secret-Show 2016

Collage: Noam Galai/Getty Images for UNITAS / Getty Images Toni Garrn und Lorena Rae

