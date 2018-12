Was läuft zwischen der amtierenden Rosenlady Nadine Klein (33) und dem Kuppelshow-Finalisten Daniel Lott? Anfang September servierte die Wahl-Berlinerin den 27-Jährigen im Bachelorette-Finale ab und entschied sich stattdessen für Alexander Hindersmann (30). Ihre Liebe sollte allerdings nur bis November halten. Nun beweisen Fotos, die Promiflash exklusiv vorliegen, dass sich Nadine und Daniel seit dem Ende der TV-Staffel nicht aus den Augen verloren haben: Vor wenigen Tagen traf sich das Duo zu zweit – und sah dabei sogar ziemlich vertraut miteinander aus!

Geht da etwa wieder was? Kurz nach der Ausstrahlung hatte Nadine gegenüber Promiflash über Daniel gesagt: "Wir sind eigentlich im Guten auseinander gegangen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Super-Freundschaft darauf aufbauen wird." Aber vielleicht ja sogar mehr als eine Freundschaft. Denn auch diese Worte richtete Nadine damals an den Zweitplatzierten: "Mit Daniel war es nochmal auf einer anderen Ebene, es war so unglaublich locker, entspannt, es war erstmal ein bisschen oberflächlich und das war es, was mir gut gefallen hatte."

Die Aufnahmen zeigen die beiden in einem Café in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Dort sollen für etwa zwei Stunden in ein Gespräch vertieft gewesen sein, miteinander gelacht und sich gegenseitig Bilder auf ihren Handys gezeigt haben. Ein Beobachter erklärte gegenüber Promiflash: "Sie wirkten vertraut, ab und zu berührten sich ihre Arme."

Nach dem Café-Date seien der Blondschopf und die Schauspielerin außerdem zusammen zu einem Hotel gelaufen, wobei es bei der Verabschiedung noch einmal besonders innig wurde. Sichtlich schwer soll es ihnen nämlich gefallen sein, sich voneinander zu verabschieden: Auf einem Pic stehen sie nahe zusammen und werfen sich intensive Blicke zu.

Promiflash Nadine Klein und Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

Promiflash Daniel Lott und Bachelorette Nadine Klein in einer Bar 2018

Promiflash Bachelorette Nadine Klein und Ex-Kandidat Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate



