Wie besinnlich wird Weihnachten bei den Lochis? Für Heiko (19) und Roman Lochmann (19) könnte es aktuell gar nicht besser laufen: Seit Jahren zählen die YouTuber zu den erfolgreichsten Teenie-Stars Deutschlands. 2018 haben die beiden Brüder noch mal richtig Gas gegeben. Ihr neues Album #whatislife stürmte direkt die Charts, zusätzlich ließ es sich das Duo nicht nehmen, auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu gehen. Im Promiflash-Interview verrieten Die Lochis jetzt, dass das kommende Fest der Liebe nach diesem Mega-Jahr auch die Zeit zum Runterkommen ist.

Wilde Weihnachtspartys? Fehlanzeige im Hause Lochmann! Die Zwillinge lassen es an Xmas ganz ruhig angehen – und setzten sich bei ihrer Großmutter unter den Christbaum: "An Weihnachten sind wir eigentlich immer bei Oma, zusammen mit der Family, genießen die Ruhe, essen den besten Kartoffelsalat der Welt und genießen einfach so ein bisschen diese besinnliche Zeit", erklärte Heiko bei der Verleihung der 1Live Krone. Einfach mal zu chillen – das stände ganz oben auf der To-do-List der "Nice, Dass Du Dabei Bist"-Interpreten.

Sich allgemein mehr auf sich zu konzentrieren und zu überlegen, was man wirklich möchte, zähle auch zu den Vorsätzen, die die zwei 2019 verfolgen wollen: "Vor allem in dieser schnelllebigen Branche, da muss man eigentlich immer liefern und immer Gas geben. Da haben wir neulich einfach gemerkt, wir müssen uns mal wieder ein bisschen besinnen", ergänzte Roman.

Instagram / romanlochmann Heiko und Roman Lochmann am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Roman und Heiko Lochmann beim "Fest der Deutschen Einheit" am Brandenburger Tor in Berlin

Anzeige

Getty Images Die Lochis beim Bambi 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de