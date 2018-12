Hartes Training und genügend Entspannung – die richtige Balance ist das, was zählt. Davon ist offenbar Australiens Fitness-Ikone Chontel Duncan (29) fest überzeugt. Die zweifache Mutter lässt ihre Fans regelmäßig auf Instagram an ihren Trainingserfolgen teilhaben: Dabei präsentiert sie nicht nur ihren fitten Body, sondern gibt auch Tipps und verrät ein paar Tricks. Chontel lässt keine Zweifel daran, dass sie sich so gut fühlt, wie noch nie zuvor!

"Entspannung fördert einen gesunden Geist und Körper", schreibt die zweifache Mutter zu einem relaxten Pool-Foto auf Instagram, das ihr beeindruckendes Sixpack perfekt in Szene setzt. "Ich fühle mich mit 30 in meiner besten Form", weiß sie und ergänzt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich heute besser und selbstsicherer fühlen würde, als in meinen Zwanzigern." Und das Geheimnis der Fitness-Queen? Eine gesunde Portion Entspannung: "Manchmal reichen mir schon 20 bis 30 Minuten, um einen deutlichen Unterschied zu spüren." Als Entspannungstechniken schlägt sie Atemübungen, Meditation, Yoga und rhythmisches Training vor.

Chontel hat vor 15 Monaten ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Auch wenn sie mit der Kindererziehung viel beschäftigt ist, ihr Training habe sie nie vernachlässigt – ebenso wie ihre Ruhepausen, die sie sich, wie sie angibt, während des Mittagsschlafes ihrer Kinder gönnt.

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan, Fitness-Influencerin

