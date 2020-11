Chontel Duncan (31) macht auch nach drei Schwangerschaften kein Geheimnis aus ihrem Körper! Vor einigen Wochen hatte die Fitness-Influencerin ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Dabei hatte sie von ihren Fans bereits zuvor die Spitznamen "Sixpack-Mom" und "Fitness-Mom" verpasst bekommen – denn aufgrund ihrer durchtrainierten Bauchmuskeln waren ihre Babybäuche immer klein ausgefallen. Doch sieht die Realität tatsächlich genauso aus, wie es die Social-Media-Posts der Fitness-Liebhaberin vermuten lassen? Chontel teilte jetzt ein ehrliches Body-Update in den sozialen Medien!

"Um es realistisch zu halten", meldete sich die dreifache Mutter auf Instagram zu Wort und schilderte: "Wenn ich auf meinen Bauch drücke, zeigt sich natürlich lose Haut – und das ist normal." Denn Chontels Körper habe sich innerhalb der vergangenen vier Jahre im Rahmen ihrer Schwangerschaften ganze drei Mal ausgedehnt. "Mein Körper sieht anders aus", stellte sie klar.

Zudem postete sie einen weiteren Schnappschuss auf der Fotoplattform, auf dem sie ihre stahlharten Muskeln gekonnt in Szene setzt. "Das bedeutet nicht, dass mein zweites Bild in irgendeiner Weise irreführend ist", betonte die Influencerin und begründete: "Denn so sehe ich aus, wenn ich meine Muskeln anspanne, schmeichelhafte Kleidung trage und aufrecht stehe." Sie wolle allerdings nicht, dass sich andere Frauen durch ein derartiges Foto mit guter Beleuchtung unter Druck gesetzt fühlen.

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan im November 2020

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel und Sam Duncan

Anzeige

Instagram / chontelduncan Fitness-Influencerin Chontel Duncan im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de