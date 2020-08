Babyglück bei Chontel Duncan (31)! Die Fitness-Influencerin gab vor wenigen Wochen bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Schon durch ihre ersten beiden Schwangerschaften bekam Chontel die Spitznamen Sixpack-Mom und Fitness-Mom. Von ihren Babybäuchen war nämlich dank ihrer stahlharten Muskeln nie viel zu sehen. Auch bei Baby Nummer drei präsentierte die Web-Beauty ihren Followern selbst im dritten Trimester nur eine winzige Babykugel. Jetzt ist ihr dritter Sohn zur Welt gekommen – und Chontel verrät direkt, wie der kleine Wonneproppen heißt!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein niedliches Familienbild, auf dem sie und ihr Ehemann Sam ihren kleinen Schatz im Arm halten. "Wir sind beide in Tränen ausgebrochen, als wir unser Baby schreien hörten, und noch einmal, als die Ärzte ihn mir auf die Brust legten", schrieb sie zu ihrem Pic. Ihr kleiner Mann kam am Dienstag durch einen Notkaiserschnitt zur Welt, nachdem Chontels Fruchtblase frühzeitig geplatzt war. Sowohl der frischgebackenen Dreifach-Mama als auch dem Baby geht es zum Glück gut.

Der jüngste Duncan-Familienzuwachs heißt übrigens Paris Samuel. "Wir sind alle total vernarrt in Baby Paris und fühlen uns so gesegnet, so viel Liebe und Unterstützung zu erhalten", heißt es in dem Post weiter. Wie gefällt euch der Babyname, den Chontel und Sam gewählt haben? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan im Juni 2020

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan und ihre zwei Söhne

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan im Juni 2020

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Babynamen Paris Samuel? Richtig süß! Ich hätte etwas anderes erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de