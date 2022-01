Es ist so weit! Chontel Duncan (32) verzückte ihre Fans im vergangenen Jahr mit tollen News: Die Fitness-Influencerin und ihr Mann Sam verkündeten, dass sie Zwillinge erwarten. Doch die Schwangerschaft verlief alles andere als wünschenswert – immer wieder hatte der Webstar Angst, seine Kinder zu verlieren. Bis zu Chontels Stichtag sind es eigentlich noch einige Wochen. Doch am 5. Januar brachte die Australierin ihre Babys bereits in der 31. Woche zur Welt.

Auf Instagram teilte Chontel jetzt zwei Fotos, die sie und ihre Kleinen kurz nach der Geburt zeigen. "Wir hatten nach dieser Risikoschwangerschaft schon befürchtet, dass die beiden etwas früher kommen würden, aber mit der 31. Woche hatten wir nicht gerechnet", schrieb die Beauty unter den Post. Sie sei überglücklich, dass alles den Umständen entsprechend gut verlaufen sei: "Mit unseren fünf wunderbaren Kindern ist die Familie vollkommen."

Auch die Namen ihrer Zwillinge verriet Chontel bereits: Ihre Tochter hört auf den Namen Havana, ihr Sohn wird Justice heißen. Während die Kleine bei der Geburt 1509 Gramm gewogen habe, gab sie das Gewicht ihres Sohnes mit gerade einmal 1480 Gramm an.

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel und Sam Duncan

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncans Zwillinge Havana und Justice

Anzeige

Instagram / chontelduncan Chontel Duncan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de