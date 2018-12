So kurz vor Weihnachten liegt Alessio Lombardi (3) flach! Seine Mama Sarah (26) ist eigentlich schon voll in Festtagsstimmung und will ihrem Söhnchen ein tolles Weihnachtsfest ermöglichen. Neben ihrem neuen Freund Roberto wird am Heiligen Abend auch ihr Ex Pietro (26) mit von der Partie sein! Doch hoffentlich fällt das Spektakel für den Kleinen nicht ins Wasser – Alessio hat eine Erkältung ausgebrütet und Mami Sarah quält der Anblick ihres Lieblings!

Das teilt die "Genau hier"-Interpretin ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story mit: "Mein kleiner Schatz ist richtig krank geworden und hat Fieber. Ich habe ihm jetzt gerade auch noch ein Zäpfchen gegeben, damit er gut schlafen kann." Nicht nur dem Dreijährigen geht es schlecht – seine Mom nimmt Anteil: "Man leidet immer so mit, wenn die Kids krank sind", schreibt Sarah.

Für Alessio heißt es jetzt: absolute Bettruhe! Und vielleicht ist er bis zum Fest der Liebe ja wieder fit und kann voller Vorfreude seine Geschenke auspacken. Unterm Weihnachtsbaum der Lombardis wird es in diesem Jahr wohl auch etwas voller, wie Sarah im Promiflash-Interview verraten hat: "Alessios Wunschliste ist unendlich lang."

Becher/WENN.com Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de