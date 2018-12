Heiligabend steht vor der Tür – und Sarah Lombardi (26) ist bereits so richtig in Weihnachtsstimmung. Bis jetzt war allerdings unklar, mit wem die "Genau hier"-Interpretin in diesem Jahr das Fest der Liebe verbringen würde. Immerhin ist es seit Anfang Juni offiziell: Die Ex-DSDS-Kandidatin ist nach der Trennung von Pietro Lombardi (26) glücklich an den Berliner Roberto vergeben. Aber verstehen sich die beiden schon so gut, dass sie die Feiertage zusammen verbringen? Vor Kurzem verriet Sarah ihre Xmas-Pläne im Netz!

"Natürlich werden wir an Heiligabend hier sein, in Köln, mit meiner Familie. Mein Freund wird da sein. Pietro ist auch herzlich eingeladen und wird natürlich da sein", klärte die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story auf. Der kleine Alessio (3) muss an Weihnachten also weder auf seinen Stiefvater in spe noch auf seinen leiblichen Papa verzichten. Und auch die restlichen Feiertage hat die Family bereits verplant: "Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden wir nach Berlin zur Familie von meinem Freund fahren", ergänzte Sarah voller Vorfreude.

Auch welche Geschenke der Mini-Lombardi bekommt, hat Mama Sarah bereits verraten: Der Dreijährige darf sich unter anderem über eine Kinder-Musikanlage, mit der er erste Gesangsproben aufnehmen kann: "Er liebt es im Moment, zu singen. Sobald Musik läuft, singt Alessio mit. Deshalb glaube ich, dass er sich darüber freut." Außerdem werden eine Gitarre, ein Roboter und etliche Figürchen für ihn unter der Tanne liegen.

P.Hoffmann/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im Heide Park 2018

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi im Juni in München

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Pietro Lombardi bei The Dome

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de