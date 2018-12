Tolle Neuigkeiten für alle Fans des Songs "Last Christmas"! Vermutlich jeder, der um die Feiertage herum mal das Radio eingeschaltet hat, kennt den weihnachtlichen Chartstürmer, den das Pop-Duo Wham! im Jahr 1984 veröffentlicht hat. Die berühmte Zeile "Last Christmas, I gave you my heart" stammt aus der Feder der britischen Musiklegende George Michael (✝53), die am ersten Weihnachtstag 2016 verstorben ist. Nun wird die Geschichte des Tracks neu aufgerollt: "Last Christmas" kommt tatsächlich ins Kino!

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, werde der gleichnamige Film in Anlehnung an das Musikvideo des Weihnachts-Evergreens von einer herzergreifenden Liebesgeschichte handeln. Für den Streifen, der im Dezember 2019 in die Kinos kommen soll, angelte sich Regisseur Paul Feig (56) eine Mega-Besetzung: Game of Thrones-Star Emilia Clarke (32) wird die weibliche Hauptrolle spielen! Es sind auch schon erste Fotos vom Set aufgetaucht, die die Beauty in einem grünen Elfenkostüm zeigen – inklusive Bommelmütze und spitz zulaufender Stiefeletten.

Neben Emilia wird "Crazy Rich Asians"-Star Henry Golding in "Last Christmas" zu sehen sein. Außerdem sollen als Hommage an den Komponisten bisher unveröffentlichte George-Michael-Songs in die Verfilmung eingebaut werden. Werdet ihr euch "Last Christmas" anschauen? Stimmt ab!

