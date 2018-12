Große Trauer um Colin Kroll! Der Unternehmer wurde am vergangenen Sonntag tot in seiner Wohnung aufgefunden – die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Jedoch sollen neben seinem Bett angeblich Drogen gelegen haben. Colin war vor allem als Mitbegründer der Video-Plattform Vine und Geschäftsführer des Smartphone-Spiels HQ Trivia bekannt. Der US-Amerikaner wurde nur 35 Jahre alt. Jetzt äußerte sich seine Familie zum ersten Mal zu seinem Tod.

Sein Vater Alan Kroll sprach nun mit New York Times: "Es ist wirklich ein großer Verlust. Was er mit 34 bereits für Dinge getan hat und die Talente, die er hatte. Es wäre mir eine große Freude gewesen zu sehen, wie er mit 50 ist", berichtete Alan. "Er hat zu viele Stunden und viel zu hart gearbeitet", führte er weiter aus. Er glaube, dass sein Wohnort New York seinem Sohn nicht gutgetan habe. "All das führt dazu, zu viele oder schlechte Drogen zu nehmen und eine Überdosis zu erleiden", erklärte er weiter.

Colin habe aber definitiv kein Drogenproblem gehabt und auch erst kürzlich mit dem Trinken aufgehört. Allerdings sei Alan bekannt gewesen, dass sein Sohn gelegentlich in seiner Freizeit Rauschmittel konsumiert habe.

Getty Images Colin Kroll bei einer Preisverleihung

Getty Images Lil Jon und Colin Kroll bei den Variety Breakthrough of the Year Awards

Getty Images Honorees Rus Yusupov und Colin Kroll



