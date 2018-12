Schlimme Zeiten für Reality-TV-Star Duane Chapman (65). Nachdem seine Frau Beth (51) noch vor einem Jahr den Krebs scheinbar besiegt hatte, ist er jetzt zurückgekehrt. Die Sorge des 65-Jährigen um seine Ehefrau, mit der er seit 30 Jahren zusammen ist, ist groß. Die Schauspielerin muss sich nämlich erneut einer Chemotherapie unterziehen. In einem Interview gibt der Kopfgeldjäger zu: Er weint die ganze Zeit.

"Ich darf den Glauben nicht verlieren. Ich bin das Oberhaupt der Familie", sagte Duane in einem Interview der InTouch Weekly. "[Beth] denkt, dass sie es ist, aber ich bin es. […] Ich liebe meine Süße so sehr, ich weiß nicht, was ich tun soll." Der Kopfgeldjäger bete jeden Tag dafür, dass es seiner kranken Frau bald wieder besser geht. Aber der Krebs hat sich inzwischen auf Beths Lunge ausgebreitet und wurde für "unheilbar" erklärt. "Ich denke, ich bin in einem schlechten Traum und muss einfach nur aufwachen", gesteht Duane. "Ich werde immer für sie da sein."

Nachdem Beths Lunge zur Hälfte mit Wasser gefüllt war, wurde sie in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht. Dort musste sie sich einer Notoperation unterziehen. Dabei wurde in ihrer Kehle ein Tumor gefunden, der doppelt so groß war wie der aus dem vergangenen Jahr.

Jason Merritt/Getty Images Duane Chapman mit seiner Frau Beth

Jemal Countess/Getty Images Duane Chapman

Michael Loccisano/Getty Images Beth und Duane Chapman

