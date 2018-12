Beth Chapman (51) wartet tapfer auf ihre Biopsie-Ergebnisse! Gerade erst wurde bekannt, dass die Ehefrau des berühmten US-Kopfgeldjägers Duane Chapman (65) ein zweites Mal an Kehlkopfkrebs erkrankt ist. Bereits Ende 2017 war die tückische Krankheit erstmals bei der 51-Jährigen diagnostiziert worden. Nach einer Not-OP hat die Powerfrau nun auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen und wartet lieber in ihren vier Wänden auf die weiteren Testergebnisse. Denn wie ein Insider weiß: Beth will sich vom Krebs so schnell nicht unterkriegen lassen!

Wie eine Quelle gegenüber dem Online-Portal Hollywood Life erklärte, habe Beth sich geschworen, trotz der Rückkehr der Erkrankung stark zu bleiben. Noch sei nicht ganz klar, wie schlecht es um sie stehe. "Sie ist mit Dog gerade in ihrem Zuhause in Colorado. Dort wartet sie auf die letzten Krebs-Testergebnisse und Informationen ihrer Ärzte, wie es mit ihrer Behandlung weitergeht und ob sie eine weitere Operation benötigt. Derzeit ist sie aber gut drauf und lässt sich nichts anmerken, während sie gegen diese schrecklichen Umstände ankämpft", erklärte der Informant.

Der Reality-Lady soll es außerdem wichtig sein, dass ihr Mann Duane seine öffentlichen Termine ihretwegen nicht vernachlässige. "Er plant gerade, ein Fantreffen in der Nähe ihrer Heimat Colorado abzuhalten, bei dem er in einer Mall Bücher signieren wird. Eigentlich hätte er den Auftritt abgesagt, aber Beth hat darauf bestanden, dass er es durchzieht. Ihr ist es wichtig, dass alle so weiterleben wie bisher [...]", fügte ein zweiter Insider hinzu.

Instagram / mrsdog4real Duane Chapman und seine Frau Beth in einem Krankenhaus in Beverly Hills

Michael Loccisano / Getty Images Beth Chapman bei den CMT Music Awards 2014 in Nashville

Instagram / mrsdog4real Duane Chapman und Beth Chapman, TV-Stars

