Das Leben hat auch seine Schattenseiten. Und selbst gestandene Frauen und Männer werden manchmal von ihren Emotionen überwältigt. Die meisten tragen ihre inneren Kämpfe mit sich selbst aus – im Schutze ihrer Privatsphäre oder engen Vertrauten. Drew Barrymore (43) jedoch zeigt jetzt der Öffentlichkeit ihren weichen Kern. Im sozialen Netzwerk postet sie ein rührendes Bild von sich, auf dem sie völlig aufgelöst ihren Tränen freien Lauf lässt.

Ihr Instagram-Post besteht aus zwei Bildern. Das erste Foto zeigt die 43-Jährige, wie sie sich im Normalfall in der Öffentlichkeit bewegt: Perfekt gestylt und mit einem Lächeln auf den Lippen blickt sie selbstbewusst nach oben. In Bezug darauf schreibt sie, dass sie so zeigen will, dass manche Tage großartig und wunderschön sein können. Aber das brauche alles Arbeit. Jedoch könne sie auch nicht verbergen, dass es schwierige Tage gebe. Dazu postet sie ein bewegendes Selfie, das sie von einer komplett anderen Seite zeigt: Sie weint, die Tränen fließen ihr die Wangen herunter. "Manchmal packt dich das Leben einfach und zieht dich für eine Minute runter! Aber wir weinen, dann nehmen wir uns wieder zusammen und setzen einen Fuß vor den anderen" , schreibt sie zu der außergewöhnlichen Momentaufnahme.

Den genauen Grund für ihre Gefühle verrät Drew jedoch nicht. Laut des US-Magazins People sei sie nach der Scheidung von Ehemann Will Kopelman in ein "tiefes Loch" gefallen. Die Schauspielerei habe ihr durch diese schwere Zeit geholfen.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Glamour Drew Barrymore bei den Glamour 2017 Women of the Year Awards

Lehmann / Actionpress Drew Barrymore bei den Golden Globes in Beverly Hills 2017

WENN.com Drew Barrymore bei der Premiere von "Santa Clarita Diet" in Berlin

