Brooklyn Beckham (19) ist wieder verliebt! Seit seiner Trennung von Schauspielerin Chloë Moretz (21) im vergangenen April hatte der Promi-Spross keine ernsthafte Beziehung mehr. Doch nun ist der Sohn von Victoria Beckham (44) erneut in festen Händen! Das bestätigte der Hottie Anfang der Woche mit süßen Pärchen-Pics von sich und seiner neuen Freundin Hana Cross im Netz. Doch wer ist die Schönheit eigentlich? Promiflash hat Hana genauer unter die Lupe genommen!

Die brünette Beauty mit den beachtlichen Schmolllippen arbeitet als professionelles Model – sie steht bei stolzen drei Agenturen unter Vertrag! Aus deren Informationen auf ihren Websites geht unter anderem hervor, dass sie mit Vorliebe für Fotoshootings posiert. Zudem scheint Hana genau wie Brooklyn ebenfalls aus Großbritannien zu kommen! Zumindest lebt sie derzeit in London und spricht in ihren Clips mit einem leichten britischen Akzent. Mit ihren 21 Jahren ist sie zudem zwei Jahre älter als ihr neuer Freund und mit ihren 1,73 Metern lediglich einen Zentimeter kleiner als er.

Darüber hinaus scheint Hana eine Vorliebe für ausgefallene Designerklamotten zu haben, wie man an den täglichen Schnappschüssen ihrer Outfits im Netz unschwer erkennen kann. Das dürfte wohl vor allem Brooklyns Mom gefallen, die selbst auch nur hochwertigste Kleidung trägt und designt. Angeblich haben sich Hana und Victoria auch schon kennengelernt! Gemeinsam mit ihren Männern sollen die zwei laut The Tab ein Bankett in London besucht haben.

Instagram / hancross Brooklyn Beckham und Hana Cross

Instagram / hancross Hana Cross, Model

PALACE LEE / SplashNews.com David und Victoria Beckham in London

