Brooklyn Beckham (19) macht seine neue Liebe offiziell! Nachdem der Promi-Spross sich im vergangenen April von Schauspielerin Chloë Moretz (21) getrennt hatte, wurden ihm etliche Turteleien nachgesagt. Ernst soll es dem Sohn von Victoria Beckham (44) aber mit keinem der Mädels gewesen sein. Model Hana Cross scheint es dem Hottie nun wirklich angetan zu haben! Kürzlich wurden die beiden zusammen von einigen Paparazzi abgelichtet. Jetzt bestätigt er die Beziehung selbst: Brooklyn hat das erste Pärchen-Pic mit Hana im Netz veröffentlicht!

Auf den niedlichen Schnappschüssen, die die Turteltauben auf Instagram in Umlauf brachten, wirken sie ziemlich vertraut – besonders auf einem der Bilder: Das Paar steht eng umschlungen auf einem Hügel und schaut mit einem coolen Blick in die Kamera. Brooklyns Hand ruht dabei auf Hanas Booty! Die dazugehörige Bildunterschrift besteht aus einem schlichten Herz.

Ihre Fans sind hin und weg von dem Liebes-Outing: "Oh, ihr seid so ein schönes Paar! Da wird man glatt neidisch" und "Sie passt richtig gut zu dir, Brooklyn!", freuen sich zwei Follower in den Kommentaren. Findet ihr ebenfalls, dass die zwei ein tolles Couple abgeben? Stimmt ab!

Instagram / brooklynbeckham Hana Cross und Brooklyn Beckham

Instagram / hancross Hana Cross, Model

Tim P. Whitby/Getty Images Brooklyn Beckham, November 2018

