Dieses Treffen hatten sich Sarah (27) und Dominic Harrison (27) wohl etwas anders vorgestellt! Seit mehreren Monaten leben die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann mit der gemeinsamen Tochter Mia Rose (1) in Los Angeles. Trotz der kalifornischen Wärme sind die drei derzeit aber total in Weihnachtsstimmung und treffen die letzten Vorbereitungen für die Feiertage. Für das ultimative amerikanische Adventserlebnis durfte natürlich auch der Besuch beim Weihnachtsmann nicht fehlen – doch Töchterchen Mia war von dem bärtigen, alten Herren so gar nicht begeistert!

In einem neuen YouTube-Video dokumentierte die kleine Familie ihren Ausflug in das Dorf von Santa Claus. Während Klein Mia anfänglich noch fasziniert von dem Mann im roten Anzug zu sein schien, schlug ihre Stimmung dann urplötzlich um, als Mama Sarah sie allein auf dessen Schoß setzte: Ganz erschrocken fing die süße Maus zu weinen an, sodass ihre Eltern sie Sekunden später wieder auf den Arm nahmen. Der kurze Schock war wenige Momente danach aber wieder vergessen – und die niedliche Strahlebacke konnte wieder grinsen. Papa Domi erklärte die Reaktion seines Nachwuchses aber direkt: "Ich wusste, dass sie weinen würde. Sie ist gerade sehr auf Mama fixiert!"

Ob die Kleine ihre Angst vor Santa Claus wohl bald überwinden wird? Schließlich schien Mia bisher ein absoluter Fan der Weihnachtsbräuche zu sein: So war sie beim Anblick des üppig geschmückten Tannenbaums in der Wohnung der Harrisons zuletzt kaum aus dem Lachen herausgekommen.

YouTube / Team Harrison Mia Rose Harrison in Los Angeles beim Weihnachtsmann

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

YouTube / Team Harrison Mia Rose Harrison vor einem Weihnachtsbaum

