Das machen die Supertalent-Juroren also, wenn die Kameras kurz abgeschaltet werden! Am Samstagabend war es wieder so weit – das große Finale der Talentshow flimmerte über die TV-Bildschirme. 12 Auftritte mussten Dieter Bohlen (64), Sylvie Meiss (40) und Bruce Darnell (61) aufmerksam mitverfolgen. Natürlich gab es da auch mal die eine oder andere Unterbrechung zum Verschnaufen. Diese Zeit hat einer von ihnen wohl besonders effektiv genutzt: Sylvie soll in einer der Werbepausen mit ihrem neuen Freund geknutscht haben!

Das berichtet nun Bild. Demnach sei ihr Liebster Bart Willemsen einmal aus dem Backstage-Bereich hervorgehuscht, um einige Küsse von Sylvie am Jurypult abzustauben, bevor die Sendung weiterging! Die beiden können scheinbar kaum die Finger voneinander lassen – kurz zuvor postete die hübsche Blondine noch ein Knutsch-Pic mit dem 29-Jährigen im Netz!

Sylvies Kollege Dieter hingegen soll seine gesamte Aufmerksamkeit nur seinen Fans gewidmet haben – in jeder Pause sei er ins Publikum marschiert und habe fleißig für etliche Selfies posiert. Was sagt ihr zu Sylvies Knutsch-Aktion? Stimmt ab!

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen

Timm, Michael Sylvie Meis beim Place to B Influencer Award

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

