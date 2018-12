Bis vor Kurzem hatte Jérôme Boateng (30) noch ein großes Geheimnis um sein jüngstes Kind gemacht! Im März 2011 war der Fußballer bereits stolzer Papa der Zwillingstöchter Lamia und Soley geworden. Vor wenigen Monaten verriet der Profisportler dann: Er habe nicht nur zwei süße Mädchen, sondern auch einen dreijährigen Sohn namens Jermar. Jetzt teilte Jérôme einen niedlichen Schnappschuss von allen drei Kids!

Das seltene Familienbild postete der 30-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Vergnügt strahlen Jérôme und seine Mädchen in die Kamera. Das Brüderchen der Zwillinge scheint mit der Selfie-Aktion nicht gerechnet zu haben – Jermar sitzt zwischen den beiden und schaut zur Seite. "Wir wünschen euch allen Fröhliche Weihnachten", kommentierte der Sportler das Foto. Dass seine Familie für ihn immer an erster Stelle stehen wird, machte der stolze Papa außerdem mit dem Hashtag #FamilyFirst deutlich.

Der jüngste Sprössling des Kickers ist auch schon ein kleiner Star – Jermar spielte bereits in einem Werbefilm für eine Brillenkollektion seines Papas mit. Eines der Modelle trägt sogar den Namen des Dreijährigen. "Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von meinem Namen und dem seiner Mutter zusammen. Natürlich habe ich auch eine Brille nach ihm benannt", verriet der Nationalspieler in einem Interview mit dem IN-Magazin.

Facebook / Jérôme Boateng Jérôme Boateng mit seinen Zwillingsmädchen

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und seine Töchter

Getty Images Jérôme Boateng in Berlin

