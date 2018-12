Um Dirk Galuba (78) ist es noch einmal geschehen! Seit der allerersten Staffel flimmert der Schauspieler als Werner Saalfeld bei Sturm der Liebe über die Mattscheiben. Während die Rolle wegen zahlreicher Frauengeschichten in der ARD-Telenovela immer wieder Rückschläge einstecken muss, sieht es in der Liebe bei Dirk privat deutlich besser aus: Der Darsteller will seine 41 Jahre jüngere Freundin Enrica zur Frau nehmen!

Die Hochzeit sei bereits für kommendes Frühjahr angesetzt, wie der 78-Jährige gegenüber Bild am Sonntag verrät. Da Enrica Italienerin ist, habe das Paar noch die eine oder andere bürokratische Hürde überwinden müssen. "Das mit der Beschaffung der Papiere ist nicht so einfach. Denn ich musste dafür erst noch am Standesamt in Genua erscheinen. Aber wir bekommen das schon hin", meint der TV-Star.

Der Wahl-Münchner hat schon Erfahrung mit der Ehe. 1990 gab er seiner früheren Liebe Natascha das Jawort – nach 20 gemeinsamen Jahren gingen die beiden getrennte Wege. Auch seine anschließende Beziehung zu Maria Klose zerbrach. Bei Enrica, der er nicht einmal einen richtigen Heiratsantrag gemacht habe, fühle er sich nun angekommen: "Das braucht es doch in der heutigen Zeit nicht mehr. Dass sie die Richtige ist, spürt man einfach."

Franco Gulotta/face to face/ActionPress Dirk Galuba spielt Werner Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Gulotta,Francesco/ActionPress Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Dirk Galuba und Maria Klose auf der "Aufguss"-Premiere im Bayerischen Hof im August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de