Planen sie etwa schon den nächsten Schritt? Vor wenigen Wochen traten Sturm der Liebe-Star Dirk Galuba (78) und seine Partnerin Enrica Casalino in der Südtiroler Gemeinde Kaltern vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Ganze 40 Jahre trennen Dirk und seine Enrica, ein Problem scheint das für die Turteltauben allerdings nicht zu sein: Enrica könnte sich offenbar sogar vorstellen, ihre Liebe zu Dirk mit einem Baby zu krönen!

Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte plauderte das frischgebackene Ehepaar über seine Zukunftspläne. Auf die Frage, ob Nachwuchs für die beiden ein Thema sei, antwortete Enrica: "Ja, warum nicht!" Der Altersunterschied sei für sie kein Grund, der gegen ein gemeinsames Kind spreche. Ob Dirk das genauso sieht?

Am Tag der Hochzeit hatte sich der 78-Jährige gegenüber dem Boulevardmagazin Brisant ebenfalls zum Kinderthema geäußert. "Für mich muss es absolut nicht sein", hatte der Schauspieler damals seine Sichtweise dargelegt. Worauf sich Enrica und Dirk am Ende wohl einigen werden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

