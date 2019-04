Feuerwerk der Gefühle bei Dirk Galuba (78)! Nicht nur in seiner Rolle als Hotelchef Werner Saalfeld hat der Sturm der Liebe-Darsteller bereits das ein oder andere Abenteuer hinter sich – auch im wahren Leben hat der 78-Jährige schon Höhen und Tiefen durchlebt. Nach zwei gescheiterten Ehen scheint er in seiner 41 Jahre jüngeren Partnerin Enrica nun aber das ganz große Glück gefunden zu haben. Am vergangenen Wochenende schritt Dirk jetzt zum dritten Mal vor den Traualtar und gab seiner Auserwählten das Jawort!

Die Hochzeitsfeier von Dirk und seiner italienischen Braut fand in Südtirol in der Gemeinde Kaltern statt, wie das Boulevardmagazin Brisant berichtet, das den großen Tag der beiden begleitet hat. Doch obwohl der Fernsehdarsteller bereits zum dritten Mal als Bräutigam vor dem Altar stand, war von Routine nichts zu spüren – ganz im Gegenteil: Nicht nur Enrica verdrückte vor Freude ein paar Tränchen, auch Dirk hatte vor der Zeremonie mit Lampenfieber zu kämpfen. "Das ist so wie eine Atemsäule, wo der Atem bis nach oben geht. Und der auch gar nicht richtig raus kann", beschrieb er den Moment vor der Ankunft seiner Zukünftigen. Umso größer war schließlich die Erleichterung nach dem offiziellen Teil des Tages. "Jetzt sind wir Mann und Frau", verkündete der Synchronsprecher freudestrahlend.

Unter den rund 50 Gästen war auch Dirks guter Freund und Serienkollege Joachim Lätsch (62). Gemeinsam stehen sie bereits seit 2007 für "Sturm der Liebe" vor der Kamera. In der Serie hatte Joachim als Sternekoch André Konopka zuletzt seiner Herzdame Melli Sonnbichler das Jawort gegeben. Entsprechend groß war seine Freude darüber, im wahren Leben nun auch bei der Hochzeit seines Schauspielkollegen dabei sein zu können!

