"Sturm der Liebe"-Urgesteine verlassen Fürstenhof temporär

Bei Sturm der Liebe steht eine emotionale Episode bevor, denn drei der bekanntesten Gesichter der Serie verabschieden sich – wenn auch nur vorübergehend – vom Fürstenhof. Werner Saalfeld, gespielt von Dirk Galuba (84), sowie Alfons und Hildegard Sonnbichler, dargestellt von Sepp Schauer (75) und Antje Hagen (86), entscheiden sich für eine Auszeit. Der Anlass: Werner fühlt sich einsam und überfordert, was Hildegard durch einen Hinweis von Katja, gespielt von Isabell Stern, erfährt. Gemeinsam beschließen die drei, dem Alltag zu entfliehen und sich auf eine Segelkreuzfahrt zu begeben. Am 10. Juni 2026 ist die Abschiedsfolge der beliebten Figuren in der Serie zu sehen, wie der ARD-Pressebereich verrät.

Die Freude darüber, das Dreiergespann auf neuen Abenteuern zu begleiten, dürfte bei Fans jedoch die Hiobsbotschaft dämpfen: Der Abschied ist nur von kurzer Dauer. Schon zwei Wochen nach ihrem Weggang, in Folge 4444, werden Alfons und Hildegard wieder in Vorschaubildern des offiziellen Pressebereichs zur Serie gezeigt. Auch Werner sollte dann wieder am Fürstenhof anzutreffen sein. Die temporäre Pause der drei Hauptfiguren bringt frischen Wind in die seit Jahren verankerten Geschichten der Telenovela und schafft Raum für neue Dynamiken innerhalb des Ensembles.

Die Schauspieler Dirk Galuba, Antje Hagen und Sepp Schauer sind seit der ersten Folge im Jahr 2005 als Werner, Hildegard und Alfons dabei und prägen die deutsche Telenovela wie keine anderen. Ihre charmanten und herzenswarmen Charaktere sind zu einem festen Bestandteil der Serie geworden und aus ihr nicht mehr wegzudenken. Antje selbst betonte erst kürzlich in einem Interview mit t-online, trotz ihres Alters von 86 Jahren noch mit großer Freude und Energie in der Rolle der Hildegard zu stehen. Die Vorstellung eines Fürstenhofs ohne das Trio? Für viele Fans schlicht unmöglich.

ARD/Christof Arnold Dirk Galuba, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

ARD/Ann Paur Antje Hagen und Sepp Schauer, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

