Das neue Jahr beginnt für Schwiegertochter gesucht-Ikone Ingo (28) und seine Liebste Annika, wie das alte aufhörte: gemeinsam. Nachdem der einstige Dauer-Single in der RTL-Kuppelshow vier Jahre lang vergeblich nach der großen Liebe gesucht hatte, hatte er sein Glück schließlich auf eigene Faust gefunden. Seit Juni 2018 ist der Rheinländer mit der Rothaarigen zusammen. Jetzt verkündeten die beiden: Sie sind zusammengezogen!

Ingo und Annika wagen den nächsten Schritt: eine gemeinsame Wohnung. Das berichteten die Realitystars ihren Fans nun stolz auf Facebook: "Wir sind zusammengezogen. In diesem Sinne beginnt unser neues Jahr perfekt." Ob es in absehbarer Zeit auch in Richtung Hochzeit geht? Noch im Herbst hatte es Spekulationen um eine Verlobung gegeben. Der Grund: Annika hatte plötzlich einen verdächtigen Ring am Finger getragen. Allerdings nur ein ganz normales Geschenk, wie Ingo später aufgeklärt hatte.

Ausschließen wollen die Verliebten eine Heirat allerdings nicht. Kein Wunder, wenn man sich vor Augen hält, wie sehr Ingo schon zu Beginn der Beziehung von Annika geschwärmt hatte: "Mein erster Gedanke, als ich sie gesehen hab, war: Ja, sie könnte schon die Frau sein, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Tätowiert, rote Haare, das ist eigentlich das, was ich so gesucht hab."

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht", und seine Freundin Annika

Facebook / @IngoOffizielleFanpage Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Kultkandidat Ingo

Facebook / IngoOffizielleFanpage Annika und Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo

