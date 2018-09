Wagt Ingo (28) jetzt etwa den Gang zum Traualtar? Der kultige Schwiegertochter gesucht-Kandidat hat sein Liebesglück gefunden: Im Juni verkündete er seiner treuen Fangemeinde, dass er mit Annika endlich die Frau seiner Träume an seiner Seite hat. Die Follower haben nun den Verdacht, dass bei dem Paar alles ganz schnell gehen könnte: Die Rothaarige trägt plötzlich einen verdächtigen Ring an ihrem Finger!

Eigentlich wollten Ingo und Annika mit ihrem neuesten Social-Media-Pic lediglich verkünden, dass sie seit Kurzem stolze Pflegeeltern einer kleinen Katze sind. Doch ihre aufmerksamen Follower interessieren sich für ein ganz anderes Detail auf dem Foto: Am Finger der neuen Freundin des Reality-TV-Stars blitzt immerhin ein filigraner Silberring. Haben sich die beiden etwa verlobt? Doch der 27-Jährige muss die Euphorie seiner Fans bremsen. "Nein nein, den Ring hat Annika nur so bekommen", erklärt der Publikumsliebling auf Facebook.

Ingo scheint seine Herzdame also nach Strich und Faden zu verwöhnen. Schon kurz nach ihrem Liebes-Outing schwärmte der Brillenträger in den höchsten Tönen von Annika. "Mein erster Gedanke, als ich sie gesehen hab, war: 'Ja, sie könnte schon die Frau sein, die ich die ganze Zeit gesucht habe.' Tätowiert, rote Haare, das ist eigentlich das, was ich so gesucht hab'", erinnerte er sich vor einigen Wochen an ihre erste Begegnung.

Facebook / @IngoOffizielleFanpage Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Kultkandidat Ingo

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo (rechts) und seine neue Freundin Annika

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo und Annika, verliebtes Paar

