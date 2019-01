Ob Herzogin Meghan (37) darauf vorbereitet ist? Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass die Ehefrau von Prinz Harry (34) und ihre Schwägerin Herzogin Kate (36) sich nicht leiden könnten. Sie sollen sich sogar ständig streiten, weshalb auch Harry und Meghan einen Umzug weiter weg vom Rest der Familie planen würden. In einigen Jahren wird die ehemalige Schauspielerin sich allerdings im Umgang mit Kate wesentlich mehr zügeln müssen.

Vor Queen Elizabeth II. (92) müssen die Familienmitglieder bei öffentlichen Auftritten stets einen Knicks bzw. eine Verbeugung machen. Als Zweite in der Thronfolge wird das irgendwann auch mal für Prinz William (36) und Kate gelten, sobald sie das Zepter übernehmen. Diese Regelung wird auch für Meghan gelten. "Kate hat sich als zukünftige Königin bewährt. Am Ende des Tages wird Meghan vor Kate einen Knicks machen müssen", berichtete ein Adels-Kenner gegenüber Radar Online.

Zudem müsse Meghan sich manchmal an ihre Stellung in der Familie erinnern, denn sie "wird immer nur ein Junior-Mitglied sein", weiß der Experte. Zwar ist sie mit dem Sohn des ersten Thronfolgers verheiratet, doch ihr Gatte steht nur an sechster Stelle in der Rangfolge und wird damit ziemlich wahrscheinlich nie König werden.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate beim "Trooping the Color"

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Royal Foundation Forum

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Trooping The Colour 2018

