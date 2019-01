Am Mittwochabend geht es bei Der Bachelor wieder los! Zwanzig liebeshungrige Singles versuchen dort, einen hübschen Junggesellen von sich zu überzeugen. In diesem Jahr wird die Rolle des Rosenkavaliers von Andrej Mangold (31) eingenommen. Sein Vorgänger Sebastian Pannek (32) warf für den Ex-Basketballer schon mal einen Blick auf dessen Auswahl und kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Für ihn ist Jennifer Lange die klare Favoritin.

Das offenbarte der Bachelor von 2017 jetzt in Interview mit IN. "Jennifer strahlt etwas Positives aus und hat ein tolles Lächeln, ist intelligent, steht mitten im Leben und ist sportlich. Das wird Andrej gefallen", urteilte er über die Chancen der Bremerin. Doch die Zumbatrainerin sei nicht die Einzige, auch Kimberley Schulz räumte er einen Platz unter den letzten Girls ein. "Eine Frau, die familiäre Werte hervorhebt und nicht nur fordernd erscheint, sondern auch selbst viel in Beziehungen investiert. Weil sie zudem auch noch sehr natürlich attraktiv ist, hat sie definitiv Finalpotenzial", lobte er die Hamburgerin.

Andere Girls hingegen dürften es laut seiner Expertise schwer haben bei dem Unternehmer. Julia Jessica Karbownik beispielsweise habe kaum Chancen: "Sie wirkt auf mich sehr ruhig und zurückhaltend. Das sind Eigenschaften, die eine Frau in diesem Format schnell untergehen lassen." Miss Norddeutschland 2017, Christina Graß (30) unterstellte Basti zudem, dass sie nur mit den Fame in der Kuppelshow dabei sei.

