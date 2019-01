Da war was los in der ersten Folge beim Bachelor. Andrej Mangold (31) lernte die 20 Frauen kennen, die in der Kuppelshow um sein Herz kämpfen wollen. Drei der Kandidatinnen schickte er nach der ersten Nacht der Rosen schon nach Hause. Für dieses Event hatten sich alle Show-Teilnehmerinnen auf ihren Hotelzimmern gebührend aufgehübscht, wobei sie vom Kamerateam überrascht wurden. Mariya Lazareva konnte dabei ein pikantes Mitbringsel nicht mehr rechtzeitig verstecken.

In dem Koffer der YouTuberin befand sich eine auffällige Schlauchapparatur. Als die entdeckt wurde, bekam sich ihre Zimmernachbarin Luisa Haimann gar nicht mehr ein vor Lachen, doch der 27-Jährigen war die Sache ziemlich unangenehm. "Der Einlauf", rief sie erschrocken kirchend und erklärte dann: "Das ist zur Reinigung des Körpers." Die Zuschauer der Sendung schockierte dieser Blick in das Gepäck der ernährungsbewussten Beauty jedenfalls sehr. "Sie hat einfach 'nen Einlauf dabei", schrieb eine Userin auf Twitter und postete dazu ein geschocktes Bild von Ex-Bachelor Daniel Völz (33).

Das war jedoch nicht der einzige Moment, in dem die Stuttgarterin auffiel. Das Model verfiel nach dem Kennenlernen mit dem Basketballer in Panik, weil er ihr nicht genügend Fragen gestellt hatte. Als er ihr anschließend eine Rose gab, musste sie vor Freude weinen. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die nicht jeder überzeugend fand.

MG RTL D Mariya Lazareva, Bachelor-Kandidatin

