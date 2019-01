Was für ein Abend! Gestern flimmerte die Promi-Darts-WM 2019 über die deutschen Fernsehbildschirme. Deutsche Stars wie Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (27), Ex-Profikicker Rafael van der Vaart (35) oder Comedian Faisal Kawusi (27) warfen ihre Pfeile auf die Scheibe. Lilly Becker (42) war als einzige Frau mit von der Partie. Sie trat zusammen mit Profi Peter Wright an – ihr Sponsor: ein Pfandhaus. Nun erklärte sie, warum sie sich ausgerechnet für dieses Team entschieden hatte.

Für das sportliche Spektakel schlüpfte die gebürtige Niederländerin in ein schickes Trikot. Neben ihrem coolen Spitznamen "The Ace" – zu Deutsch: "Das Ass" – war auf dem Shirt auch noch der Name ihres Sponsors Pfando.de zu lesen. Im Bild-Interview verriet sie dann, was es damit auf sich hat: "Ich dachte mir, der Partner passt ganz gut zu unserer aktuellen Familiensituation." Das Model scheint also trotz der bevorstehenden Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Boris (51) noch immer zu Scherzen aufgelegt zu sein.

Die Trennung des ehemaligen Tennis-Profis und der 42-Jährigen sorgte besonders zu Beginn für Schlagzeilen. Erst kürzlich gab Lilly ganz offen zu: "Wir haben beide Fehler gemacht und ich schäme mich dafür." Mittlerweile ziehen die beiden aber wieder an einem Strang und versuchen, sich mit der neuen Situation zu arrangieren – vor allem für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus (8).

