Die neuen Kandidaten stehen in den Startlöchern! In der vergangenen The Biggest Loser-Staffel schwitzte und kämpfte er sich zum Sieg: Saki konnte sein Startgewicht von 189,6 Kilogramm beinahe halbieren! Nun hoffen die Teilnehmer der mittlerweile zehnten Ausgabe der Abnehm-Show auf ihre große Chance von einem Leben ohne überflüssige Pfunde. Jetzt wurden der Sendetermin und die wichtigsten Neuerungen der Jubiläumsstaffel bekannt!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung verkündete, flimmert die zehnte Staffel bereits ab 3. Februar über die Bildschirme. Anders als im vergangenen Jahr wird die Auftaktfolge aber nicht zur Primetime laufen – sondern wie gewohnt am Sonntagnachmittag. Allerdings startet die Episode bereits um 16:25 Uhr und nicht erst um 17:45 Uhr – alle Kandidaten sollen genügend Sendezeit bekommen, um ausreichend vorgestellt werden zu können. Eine weitere Änderung: Erst zum zweiten Mal in der zehnjährigen “The Biggest Loser”-Geschichte können sich die Fans auf gleich 13 Folgen freuen! Zusätzlich soll es noch zwei Spezialsendungen geben.

Einige Dinge bleiben aber auch beim Alten: Wie im vergangenen Jahr kämpfen 50 Teilnehmer in einem Bootcamp in München um einen Platz im Lager in Andalusien – aber nur 18 von ihnen dürfen die Sportklamotten einpacken und auf 50.000 Euro Siegprämie hoffen. Und auch beim Training werden die Zuschauer bekannte Gesichter zu sehen bekommen: Ramin Abtin (46) und Mareike Spaleck werden ihre Teams wieder zum Schwitzen bringen, Christine Theiss (38) übernimmt zum achten Mal die Camp-Leitung.

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Saki

SAT.1/Guido Engels Mathhias Killing, Gewinner Saki und Christine Theiss im "The Biggest Loser"-Finale 2018

SAT.1/ Benedikt Müller Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

