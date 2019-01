Claudia Norberg war völlig verblüfft, als sie erfuhr, dass die Freundin ihres Ex Michael Wendler (46) gerade erst volljährig geworden ist! Fast drei Jahrzehnte meisterten sie und der Musiker ihren Weg gemeinsam – im Oktober gab das Paar seine Trennung bekannt. Mittlerweile hat Michael bereits eine neue Partnerin, was Claudia durchaus überraschte. Und dass ihre Nachfolgerin satte 30 Jahre jünger als sie selbst ist, war ihr ebenfalls neu…

Im Bild-Interview offenbarte Claudia jetzt, was sie über die Beziehung ihres einstigen Lebensgefährten denkt. "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 ist, habe ich erst vor Kurzem erfahren", beteuerte die 48-Jährige. Als sie die aktuellen Bilder der beiden gesehen habe, seien viele Emotionen in ihr ausgelöst worden. "Ich denke, dass das jede Frau nachvollziehen kann", gab sich Claudia weiter ganz offen.

Ein Problem mit dem enormen Altersunterschied habe die Mutter einer Tochter allerdings kein Problem. "Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat", stellte Claudia gegenüber dem Online-Magazin klar.

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg im August 2014

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg, Noch-Ehefrau von Michael Wendler

