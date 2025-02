Nächster Flop? Michael Wendler kündigt großes Comeback an

Michael Wendler (52) sorgt erneut für Schlagzeilen: Auf der Plattform X verkündete der umstrittene Schlagersänger in einem Video seine Rückkehr auf die Bühne. Mit den Worten "Die Rückkehr des Königs" gibt er drei Konzerttermine bekannt, darunter ein großes Event in der Arena Oberhausen, die Platz für 13.000 Menschen bietet. Passend dazu plane er auch ein neues Album, das am 21. März 2025 erscheinen soll. Fans dürfen sich auf Hits und neue Songs freuen, doch ob sich die großen Pläne tatsächlich umsetzen lassen, bleibt abzuwarten.

Michaels Karriere war in letzter Zeit von zahlreichen Rückschlägen geprägt. Ein zuvor geplanter Auftritt in Oberhausen scheiterte bereits im vergangenen Jahr. Wie Schlager.de berichtete, sah der Andrang seiner Fans damals nicht ganz so rosig aus: Laut einem Insider waren nämlich nur "etwas über 3.000 Tickets" verkauft worden. Zudem wurde eine geplante Doku-Serie mit seiner Frau Laura Müller (24) abgesagt, ebenso wie ein Festival, das in Griechenland stattfinden sollte. Dennoch scheint der Wendler fest entschlossen, sich ein Comeback zu erkämpfen.

Privat sorgt er immer wieder für Gesprächsstoff – nicht zuletzt durch seine Beziehung mit Laura. Vor zwei Monaten machten die beiden erneut Schlagzeilen, als sie die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes verkündeten. Der kleine Junge, der auf den Namen Ocean Amor hört, brachte nicht nur Freude ins Familienleben des Paares, sondern sorgte auch für rege Diskussionen im Internet. Der ungewöhnliche Name spaltete die Meinungen der Fans. In einer Umfrage von Promiflash gaben die meisten Leser an, dass ihnen der Name nicht gefalle.

United Archives GmbH Michael Wendler beim SchlagerOlymp 2017

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

