Fans einig: So kommt Laura Müller und Michaels Babyname an

Am Donnerstag überraschten Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) ihre Fans mit einem kleinen Weihnachtswunder: Das zweite gemeinsame Kind der OnlyFans-Bekanntheit und des Schlagersängers hat das Licht der Welt erblickt! Die frischgebackenen Eltern verrieten sogar den Namen des kleinen Jungen: Ihr Sohn heißt Ocean Amor. Die Promiflash-Leser haben auf jeden Fall eine eindeutige Meinung zu dem Namen. Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 27. Dezember, 11:59 Uhr] geht hervor, dass von insgesamt 2.031 Stimmen 1.779 Leute dafür gestimmt haben, dass ihnen der Name nicht so gut gefällt. 252 Stimmen fanden allerdings, dass Ocean Amor ein supersüßer Name ist. Was zählt, ist allerdings nur, dass Laura und Michael der Name des kleinen Jungen gefällt.

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram tummeln sich diverse Kommentare, die das Abstimmungsergebnis noch einmal untermauern. "Wie kann man das Kind Ocean nennen?" wundert sich beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer scherzt: "Alter, der Name klingt doch wie ein Lufterfrischer." Einige Fans nehmen Laura und Michael aber auch in Schutz. So meint eine Nutzerin: "Sie wohnen in Amerika, dort sind die Namen doch relativ normal."

Für Laura und Michael ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Im Juni vergangenen Jahres verkündeten die überglücklichen Eltern, dass ihr erstes Baby das Licht der Welt erblickt hat. "Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", schrieb die 24-Jährige in ihrem Instagram-Beitrag. Für Michael ist es bereits das dritte Kind. Der Musiker hat schon eine erwachsene Tochter namens Adeline Norberg (22).

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

