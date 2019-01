Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Michael Wendler (46) ist frisch verliebt! Erst Anfang Oktober hatte der Schlagersänger nach 29 Jahren das Beziehungs-Aus mit Ehefrau Claudia Norberg öffentlich gemacht. Doch schon kurz darauf hatte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wohl genug vom Single-Dasein und verschenkte sein Herz erneut: Die 18-jährige Laura M. soll seine aktuelle Angebetete sein. Jetzt äußerte sich Claudia zu der neuen Flamme ihres Noch-Ehemannes!

Auf Instagram meldete sich die 48-Jährige erstmals zu Michaels neuem Beziehungsstatus zu Wort. Die aktuellen Turtelfotos von dem 46-Jährigen und der Schülerin seien auch ihr nicht verborgen geblieben: "Es ist für mich ein ungewohntes Bild, meinen Mann in intimer Umarmung mit einer anderen Frau zu sehen. Natürlich kommen viele Emotionen in mir auf, die ich verarbeiten muss", schrieb sie auf ihrem Social-Media-Profil.

Dennoch wünsche sie ihrem langjährigen Ehemann nur das Beste und hoffe, dass sie in Zukunft freundschaftlich miteinander umgehen werden. "Michael und ich haben uns in Freundschaft getrennt und bleiben durch das Wichtigste in unserem Leben, unsere wundervolle Tochter Adeline, immer verbunden", machte Claudia im Netz deutlich.

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg, Noch-Ehefrau von Michael Wendler

Anzeige

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Tochter Adeline

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de