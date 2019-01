"Bird Box" hat nicht nur den besten Netflix-Start aller Zeiten hingelegt, der Streifen schafft auch noch echte Trends. Das Bild von Hauptdarstellerin Sandra Bullock (54) mit Augenbinde kursiert als Meme im Internet und Fans stellen sich der "Bird Box"-Challenge. Dabei versuchen sie, mit einer Augenbinde ihren Alltag zu meistern – Schrammen sind quasi vorprogrammiert. Jetzt stehen die Fans anscheinend auch vor dem berühmten Film-Haus – dessen Bewohnerin übrigens nicht einmal einen Netflix-Account hat!

Ein nicht gerade unbedeutender Teil des Thrillers spielt sich in einem Haus ab, in dem einige Menschen Schutz vor den bösen Mächten suchen – darunter auch Hauptcharakter Malorie, gespielt von Sandra Bullock. Die Außenaufnahmen des Hauses stammen von einer realen Immobilie. Die Besitzerin des Grundstücks in Monrovia, nahe Los Angeles, erklärte TMZ, dass bereits eine Handvoll Besucher vor ihrem Heim stand, um Fotos zu schießen. Sie selbst habe allerdings trotz des Hypes nicht vor, "Bird Box" zu sehen, denn sie habe gar kein Netflix!

Zwar habe die Eigentümerin 12.000 US-Dollar für den Außendreh an ihrem Haus bekommen, doch wirklich neu war diese Erfahrung für sie nicht. Wie sie weiter verriet, sei ihr Zuhause in den vergangenen 20 Jahren wohl in mindestens drei weiteren Filmen zu sehen. Sie könne sich aber nicht mehr an die genauen Namen der Produktionen erinnern.

Netflix Das berühmte Haus aus "Bird Box"

Netflix / The Hollywood Archive BD Wong und John Malkovich in "Bird Box", 2018

Netflix, "Bird Box" Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock in "Bird Box"

