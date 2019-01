War sie der eigentliche Star des Abends? Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit – die besten Filme und Schauspieler wurden bei den alljährlichen Golden Globe-Awards geehrt! Zahleiche hochkarätige Promis wie Musikerin Lady Gaga (32), Supermodel Heidi Klum (45) und Serienstar Lili Reinhart (22) schritten zu diesem Anlass über den roten Teppich. Doch im Netz stahl nun ausgerechnet eine Kellnerin allen die Show!

Eigentlich sollte Beauty Kelleth Cuthbert an diesem Abend lediglich Wasserflaschen der Marke Fiji an die hochkarätigen Gäste verteilen – doch da die hübsche Brünette sich dafür auch durch den Pressebereich bewegte, landete sie im Hintergrund etlicher Promi-Pics! Besonders deutlich ist die Bedienung unter anderem auf den Fotos von Komiker Jim Carrey (56) und Game of Thrones-Star Richard Madden (32) zu sehen. Dort scheint sie sogar bewusst für die Kameras zu posieren! Durch ihr strahlend blaues Kleid ist sie zudem kaum zu übersehen.

Kelleths Photobombs wurden schnell zum Online-Trend – von den Twitter Nutzern wurde sie sogar zum "Fiji-Water-Girl" getauft! "Das Fiji-Water-Girl ist mit Abstand das Coolste, was bei diesem Event passiert ist" und "Ich entdecke immer mehr Bilder mit dem Fiji-Girl, sie ist der Hammer", freuten sich zwei Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst.

Gabriel Olsen/Getty Images for FIJI Water Kelleth Cuthbert (rechts) und weitere Kellnerinnen beim Golden Globe 2019

Instagram / kellethcuthbert Kelleth Cuthbert bei den Golden Globe Awards 2019

Instagram / kellethcuthbert Kelleth Cuthbert alias "Fiji-Water-Girl"

