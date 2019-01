Farbenfroh statt einheitlich dunkel! Am Sonntag wurden in Hollywood wieder die Golden Globes verliehen – und etliche Promis schmissen sich dafür in ihre festlichsten Roben. Im vergangenen Jahr war das Farbschema der Kleidung auf dem roten Teppich einheitlich: Fast alle Frauen trugen schwarze Outfits, um damit ein Statement gegen sexuelle Gewalt abzugeben. 2019 aber setzten die Ladys wieder auf fröhliche und extravagante Looks – und einige davon hatten den absoluten Wow-Faktor!

Lady Gaga (32) holte sich ihren Preis für den besten Filmsong in einem hellblauen Traumkleid mit ellenlanger Schleppe und Puffärmeln ab. Perfekt abgestimmt auf ihren Dress hatte sich die Sängerin gleich auch noch selbst blaue Strähnen verpassen lassen. Ebenfalls Ton in Ton mit der eigenen Haarfarbe erschien Jamie Lee Curtis (60) in einer strahlend weißen, enganliegenden Robe mit Glitzerapplikation auf dem Oberkörper. Auf's Färben konnte die schöne Hollywood-Legende jedoch ganz selbstbewusst verzichten. Ebenfalls mit glitzernden Akzenten überzeugte Sandra Oh (47) an den Ärmeln ihres Designerstücks.

Florale Muster waren 2019 bei den Stars ebenfalls besonders angesagt. So verzauberte Heidi Klum (45) alle in ihrem schwarzen und mit etlichen bunten Blüten bestickten Tüllkleid. Vielbeachtet war natürlich ein ganz besonderes Accessoire: Stolz hielt die Model-Schönheit ihren Verlobungsring von Bald-Ehemann Tom Kaulitz (29) in die Kameras. Auch Schauspielerin Sabrina Dhowre liebte den Blümchen-Look – die Verlobte von Kollege Idris Elba zeigte sich mit verspielt orangefarbenem Flower-Muster.

Weniger bunt, dafür in knalligen Hinguckern präsentierten sich gestern zwei andere Promidamen: Malin Akerman (40) erschien in einem weit ausgeschnittenen, dunkelroten Metallic-Kleid, Model Karolína Kurková (34) glänzte im leicht fließenden, roten Traumdress.

Getty Images Lady Gaga bei den Golden Globes 2019

Getty Images Sandra Oh bei den Golden Globes 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Getty Images Malin Akerman bei den Golden Globes 2019

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Golden Globes 2019

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba bei den Golden Globes

Getty Images Karolína Kurková bei den Golden Globes 2019

Getty Images Katie Uhlaender bei den Golden Globes 2019

Getty Images Penélope Cruz bei den Golden Globes 2019



