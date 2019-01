Pietro Lombardi (26) erzählt von einem der schlimmsten Tage seines Lebens. Im vergangenen November teilte der DSDS-Gewinner von 2011 eine dramatische Geschichte mit seinen Fans: Sein Sohn Alessio (3) kam leblos zur Welt – aufgrund eines Herzfehlers hatte er für kurze Zeit keinen Puls. Daraufhin musste der Kleine sogar operiert werden. Jetzt berichtet Pietro, wie schwierig diese Situation damals für ihn war, und gibt weitere Details preis.

"Keiner wusste, was ist. Fünf sechs Ärzte haben ihn wiederbelebt", offenbart der Musiker nun gegenüber RTL. Alles sei furchtbar chaotisch gewesen: "Schlauch – dies das, alles. Ich so: ‘Was machen sie mit meinem Kind?’ Und dann hat er gesagt: ‘Seien Sie jetzt leise, weil jede Sekunde jetzt zählt'", schildert der 26-Jährige. Danach habe Alessios Herz wieder zu schlagen begonnen und er sei in ein künstliches Koma versetzt worden.

Doch damit nahm das Bangen noch kein Ende: “Wir wussten nicht, ob unser Sohn Hirnschäden hat, unser Sohn eine Behinderung hat. Wir wussten nichts", erklärt Pietro weiter. "Und dann ist er vom Koma aufgewacht und sie haben gesagt: ‘Sie haben Glück, er ist gesund.’”

Mehr in "Die Pietro Lombardi Story", am Dienstag, den 8. Januar 2019, um 22:30 Uhr auf RTL und zum nachträglichen Abruf bei TV NOW.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit Sohn Alessio Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

