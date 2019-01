Wie begann eigentlich die Liebesgeschichte von Sarah (26) und Pietro Lombardi (26)? Die beiden einstigen DSDS-Stars sind inzwischen leider kein Paar mehr. Ihre Trennung im Oktober 2016 bewegte damals nicht nur ihre vielen Fans – wohl vor allem auch deshalb, weil die TV-Nation den Beginn ihrer Liebe 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar" hautnah mitverfolgt hatte. Welche intime Frage aber wohl trotzdem kein Zuschauer beantworten kann: Wann war der genaue Zeitpunkt, als Sarah und Pietro ein Paar wurden? Das verriet der "Phänomenal"-Sänger nun selbst!

Diese Woche lief nach der neuesten DSDS-Ausgabe die Doku "Die Pietro Lombardi Story", in der es um das Leben des Neu-Jurors ging. Natürlich wurde in der Sendung auch die Beziehung von Pietro und Sarah thematisiert – und der 26-Jährige verriet ein bisher gut gehütetes Geheimnis: "Sarah und ich sind zusammen gekommen, das weiß eigentlich keiner, als sie das erste Mal aus der Mottoshow rausgeflogen ist", erinnerte sich der Sänger. "Da hat sie gefragt: ‘Was wird jetzt aus uns?’ Und dann habe ich gesagt: ‘Keine Angst, ich bleibe bei dir!’ Ich habe dann einfach beschlossen, dass wir ein Paar sind."

In der achten Staffel von DSDS flog Sarah bereits in der ersten Mottoshow raus, doch damit war weder ihre Beziehung vorbei noch ihre Karriere in dem Castingformat, denn sie bekam eine zweite Chance: Mitkandidatin Nina Richel musste nach der zweiten Show wegen gesundheitlicher Probleme ihre Teilnahme beenden, Sarah kam als Ersatz in die Sendung zurück – und zwar mit Erfolg! An der Seite ihres Noch-Ehemannes Pietro kam sie bis ins Finale und belegte den zweiten Platz, ihr Ex holte den Sieg. Das genaue Datum, wann er mit "seiner" Sarah zusammen gekommen ist, wird der Sänger wohl auch trotz der Trennung der beiden nicht mehr vergessen: Pietro ließ sich den 26. Februar einst auf den Rücken tätowieren.

Andreas Rentz/Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Anzeige

WENN.com Sarah und Pietro Lombardi bei DSDS 2011

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch-Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de