Bald ist es so weit! Ab dem 11. Januar können die Zuschauer vor dem Fernseher wieder live mitfiebern, wenn es heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Das Dschungelcamp geht dieses Jahr in die 13. Runde und Kandidatin Leila Lowfire (25) hat sich vor ihrem Einzug in den australischen Busch noch einer ganz speziellen Behandlung unterzogen. Die Sex-Expertin gesteht: Sie habe sich den G-Punkt aufspritzen lassen.

Das verrät die 25-Jährige jetzt in ihrem Podcast Besser als Sex. Der Grund für diese wohl sehr schmerzhafte Prozedur? Sie wünsche sich noch heißeren Geschlechtsverkehr: "Ich selbst hatte vorher gar keine vaginalen, nur klitorale Orgasmen. Das ist jetzt ein Eigenversuch."

Die Penetration mit einer Mega-Ladung Hyaleron hat sich offenbar gelohnt. Bereits zwei Tage nach dem Eingriff habe der offenherzige Lockenkopf das Ergebnis dem Praxistest unterziehen dürfen. "Der Sex ist auf jeden Fall intensiver. Ich hatte die Zeit meines Lebens!", schwärmt Leila.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

Getty Images Leila Lowfire am Frankfurter Flughafen

MG RTL D / Arya Shirazi Leila Lowfire, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Leila Lowfire in Berlin

