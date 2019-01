Leila Lowfire will keine halben Sachen machen! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die erfolgreiche Sex-Podcasterin tatsächlich am 11. Januar mit elf weiteren mehr oder weniger bekannten Gesichtern in das Dschungelcamp einziehen wird. Dafür hat sich der extrovertierte Lockenkopf schon einen genauen Schlachtplan überlegt: Leila möchte mit ihrer Offenheit und Freizügigkeit punkten – und sich im Busch gerne auch mal hüllenlos zeigen!

Leila hat kein Problem mit Nacktheit, wie sie im Interview mit RTL klarstellte. Bereits in der Vergangenheit hatte sie beispielsweise ihre beeindruckende Oberweite für eine Anti-Rassismus-Kampagne im Netz präsentiert. Das wird nun mit ziemlicher Sicherheit auch auf die Zuschauer des Ekelformats zukommen, wie die Wahlberlinerin ganz offen ankündigte: "Ich finde im Badeanzug duschen einfach krass umständlich. Ich denke, es gibt nicht viele Menschen, die mich noch nicht nackt gesehen haben. Ich finde, Nacktheit ist nichts Verwerfliches." Stattdessen werde sie sich lieber, wie Gott sie schuf, unter den Wasserfall stellen.

Wie so viel Offenherzigkeit wohl bei ihren Camp-Kollegen ankommt? Germany's next Topmodel-Sternchen Gisele Oppermann offenbarte nämlich bereits, dass sie von solchen Entblößungs-Aktionen rein gar nichts hält: "Also ich werde da nicht nackig rumlaufen. Das kann man zu Hause machen, aber jetzt nicht im Camp. Es gibt ja manche, die da ihre Brüste zeigen. Das muss nicht sein", gab sich die als TV-Heulsuse bekannte Beauty bei Guten Morgen Deutschland eher zugeknöpft.

ActionPress/Ukas,Michael Model Leila Lowfire bei der "Place to B"-Party in Berlin

Anzeige

Joachim Horn/ActionPress Gisele Oppermann vor dem Amtsgericht Olpe

Anzeige

Thomas Faehnrich/WENN.com Gisele Oppermann bei "The Dome" im November 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de